Песков: Решение США спонсировать конфликт против России неверно из-за коррупции

Дальнейшее спонсирование США конфликта на Украине было бы неверным решением из-за неэффективности этой помощи и коррупции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дальнейшее спонсирование украинского конфликта мы считаем неверным. Тем более что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас известно, весьма и весьма низкая. И, скорее, оно порождает действительно отвратительную коррупциогенную атмосферу», — подчеркнул представитель Кремля.

19 февраля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. По его мнению, президент Украины стремится лишь извлечь выгоду из предоставленной Киеву помощи, пытаясь сохранить продолжение финансирования.

Кроме того, американский миллиардер Илон Маск указал на то, что значительная часть предназначавшихся Украине денег оказалась в руках американских политиков. По словам бизнесмена, средства осели в карманах представителей нацкомитета Демпартии, а также ряда членов Республиканской партии.