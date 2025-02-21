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08:30, 21 февраля 2025Забота о себе

Страдающей от зашкаливающего либидо после развода женщине дали совет

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович, известная как Стоя, дала совет 40-летней женщине, пожаловавшейся на зашкаливающее после развода либидо. Письмо читательницы и совет специалистки опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что после недавнего развода регулярно встречается с разными мужчинами для секса без обязательств. Она обнаружила, что может испытывать множественные оргазмы, поэтому никак не может насытиться интимом. «Я могу достичь оргазма от мастурбации, орального или анального секса и секса с проникновением. Я могу поспать несколько часов, а затем быть разгоряченной и готовой к большему. Сексуальное удовлетворение я испытываю не более суток», — призналась женщина и добавила, что переживает из-за этих изменений.

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Стоядинович посоветовала читательнице выбросить из головы опасения по поводу секс-зависимости и продолжать наслаждаться удовольствием от интима. «Осознание того, что вы испытываете невероятный оргазм, может быть опьяняющим переживанием. Я подозреваю, что после развода эти ощущения стали еще сильнее, поэтому легко поддаться вожделению от того факта, что ваше тело может дарить вам хороший оргазм снова и снова», — считает она.

Также Стоядинович посоветовала женщине поэкспериментировать с интенсивностью оргазмов, а не увеличивать частоту половых контактов. В то же время она призвала автора письма задуматься, не пытается ли она с помощью секса спрятаться от своих переживаний по поводу развода.

Ранее Стоядинович дала совет мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазма и не мастурбировала. Она призвала его не переживать, что это может привести к конфликтам в семье.

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