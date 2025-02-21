Танки Т-90М и Т-72Б3М оснастили комплексами «Арена-М»

«Уралвагонзавод»: Танки Т-90М и Т-72Б3М оснастили КАЗ «Арена-М»

Танки Т-90М и Т-72Б3М оснастили комплексами активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Об этом ТАСС рассказал представитель концерна «Уралвагонзавод».

«Серийное оснащение танков Т-72Б3М и Т-90М комплексами активной защиты "Арена-М" ведется», — сообщил собеседник в ходе международной оборонной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее представитель концерна Александр Тарантин заявил РИА Новости, что модернизированный экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту с антидроновым «Манежем» от различных средств поражения.

Также в феврале «Уралвагонзавод» в своем Telegram-канале показал танк Т-90М, оснащенный КАЗ.