Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:16, 21 февраля 2025Наука и техника

Танки Т-90М и Т-72Б3М оснастили комплексами «Арена-М»

«Уралвагонзавод»: Танки Т-90М и Т-72Б3М оснастили КАЗ «Арена-М»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Река / ТАСС

Танки Т-90М и Т-72Б3М оснастили комплексами активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Об этом ТАСС рассказал представитель концерна «Уралвагонзавод».

«Серийное оснащение танков Т-72Б3М и Т-90М комплексами активной защиты "Арена-М" ведется», — сообщил собеседник в ходе международной оборонной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее представитель концерна Александр Тарантин заявил РИА Новости, что модернизированный экспортный танк Т-90МС получил многоуровневую защиту с антидроновым «Манежем» от различных средств поражения.

Также в феврале «Уралвагонзавод» в своем Telegram-канале показал танк Т-90М, оснащенный КАЗ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины

      Песков прокомментировал переговоры России и США

      Переспавшая с 1000 мужчинами порномодель опровергла слухи о своей беременности

      Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

      Названы опасные последствия употребления сладких напитков

      «Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

      Третья жена бывшего мужа Бородиной похвасталась новым домом

      В Киеве назвали нереалистичной идею отправки европейских войск на Украину

      Стало известно о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

      Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше