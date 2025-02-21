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15:55, 21 февраля 2025Мир

В Белом доме назвали Зеленского созданным США монстром

Axios: В Белом доме назвали Зеленского созданным США монстром
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский — это созданный США монстр. Так в интервью американскому новостному порталу Axios украинского лидера назвал высокопоставленный источник в Белом доме.

«Мы создали монстра в лице Зеленского», — заявил собеседник интернет-издания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией, которую невозможно выиграть. По его словам, Зеленский стремится лишь извлечь выгоду из предоставленной Киеву помощи, пытаясь сохранить американское финансирование.

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