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22:49, 21 февраля 2025Мир

В Чехии рассказали о выводе Европы из летаргического сна усилиями США

Президент Чехии Павел: США вывели Европу из летаргического сна
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Европа выведена из летаргического сна усилиями США, об этом в интервью изданию Deník N рассказал президент Чехии Петр Павел.

«Если целью США было вывести Европу из летаргического сна, то им это удалось», — подчеркнул он.

Политик добавил, что сейчас внимание Вашингтона переключается на Тихоокеанский регион, поэтому европейским странам следует научиться действовать самостоятельно.

Павел воспринимает недавние заявления американского президента Дональда Трампа как сигнал для Европы, что ей следует полагаться на свои силы, а не рассчитывать на союзников за океаном.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском пригрозила Вашингтону разрывом связей.

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