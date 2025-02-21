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18:29, 21 февраля 2025Россия

В Госдуме оценили актуальность профессии курьера

Милонов спрогнозировал уменьшение зарплат курьеров
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

За последние годы зарплаты курьеров резко выросли, почти сравнявшись с заработком IT-специалистов, однако данное явление носит временный характер. Снижение заработных плат в сфере доставки, а также актуальность профессии курьера оценил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает портал «Страсти».

По его словам, совсем скоро курьеры столкнутся с процессами структуризации и оптимизации, так что расходы на оплату их труда будут сокращены.

«Вот, если посчитать, сколько курьер за месяц всего перевозит. То это не вагоны, это понятное какое-то количество товаров. То есть эти расходы можно сократить. Сокращая курьеров, мы снижаем себестоимость продукции, стоимость конечного продукта для пользователя», — заметил парламентарий.

Он выразил уверенность, что скоро доставка станет частью «премиум-сегмента», так что представители среднего класса России не захотят так часто ею пользоваться. Милонов добавил, что считает профессию курьера исчезающей, так как в конечном счете содержание человека, просто транспортирующего продукцию, станет еще более невыгодным.

Ранее сообщалось о том, что медианные зарплаты продавцов в России выросли на 40 процентов. Данное явление объяснили нехваткой персонала, из-за которой компаниям приходится бороться за сотрудников и переманивать их у конкурентов, предлагая более выгодные зарплатные условия.

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