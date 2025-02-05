«Зарплата.ру»: Медианные зарплаты продавцов в России выросли на 40 процентов

В российском ретейле рекордно выросли зарплаты. Об этом по итогам анализа вакансий в отрасли сообщили эксперты сервиса «Зарплата.ру», копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В связи с нехваткой персонала предприятия вынуждены бороться за сотрудников и переманивать их у конкурентов, предлагая зарплаты выше. Ретейл включился в зарплатную гонку несколько позже, так как экономическая модель отрасли предполагает экономию на расходах при достаточно низкой маржинальности.

В 2024 году предлагаемая медианная зарплата продавца-консультанта выросла более чем на 40 процентов и составила 59,5 тысячи рублей. Также увеличилась зарплата кассиров — до 50 тысяч рублей (плюс 22 процента), товароведов — до 60,2 тысячи рублей (плюс семь процентов) и грузчиков — до 53,5 тысячи рублей (плюс пять процентов).

Также за прошедший год изменилась структура вакансий: их доля с полным рабочим днем сократилась с 64 до 34 процентов, а доля вакансий с частичной занятостью увеличилась с 34 до 65 процентов. Для ретейлеров вакансии с временной занятостью — это один из наиболее эффективных инструментов найма, который регулярно и давно используется, отмечают эксперты.

В первой половине 2025 года в России должны вырасти зарплаты у линейных сотрудников (выполняют базовые функции на предприятиях). Так, оклады увеличатся у производственных рабочих, курьеров, водителей и строителей, отметил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.