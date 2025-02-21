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20:28, 21 февраля 2025Россия

В Госдуме сравнили ООН со стендап-тусовкой

Депутат Госдумы Белик: США воспринимают ООН как стендап-тусовку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США игнорировали ООН, когда этого требовали их интересы. Вашингтон воспринимают организацию как стендап-тусовку. Об этом заявил член комитета по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.

«США сейчас заняли позицию аудитора своих расходов и не видят смысла финансировать организацию, которую всегда игнорировали, если этого требовали их интересы. Для них ООН сегодня — это некая стендап-тусовка, где можно много говорить и требовать, но только в пределах помещения», — пояснил депутат.

По его мнению, Вашингтон попытался «хлопнуть» одним выстрелом двух зайцев, показав свое истинное отношение ООН и задеть демократическую партию Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США впервые с начала специальной военной операции (СВО) отказались быть соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН, направленной против России. Уточняется, что в проекте резолюции, соавторами которой выступили Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Балтии, выдвинуто требование «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины».

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