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05:42, 21 февраля 2025Культура

В Италии захотели добиться запрета песни Эстонии на Евровидении

В Италии потребовали убрать «унизительную» песню Эстонии с Евровидения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons подала официальный запрос на запрет исполнения на конкурсе «Евровидение» песни Espresso Macchiato. Об этом пишет The Guardian.

Композиция исполняется на смеси итальянского и английского языка, а рэпер Томми Кэш, выступающий за Эстонию, изображает на сцене мафиози.

В Codacons подчеркнули, что уважают «свободу самовыражения артистов», однако «не могут не выразить сомнения в связи с включением песни, которая оскорбляет множество людей».

Уточняется, что в тексте песни итальянцы ассоциируются с «привычными клише» о кофе и спагетти. Кроме того, возникает сходство «мафией и показной роскошью <…> и организованной преступностью», отметила она.

Ранее сообщалось, что армянская и российская певица Флора Бичахчян, которая живет в Екатеринбурге, рассказала, что не смогла преодолеть отбор национального этапа конкурса «Евровидение» от Армении из-за больного горла.

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