В Италии захотели добиться запрета песни Эстонии на Евровидении

В Италии потребовали убрать «унизительную» песню Эстонии с Евровидения

Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons подала официальный запрос на запрет исполнения на конкурсе «Евровидение» песни Espresso Macchiato. Об этом пишет The Guardian.

Композиция исполняется на смеси итальянского и английского языка, а рэпер Томми Кэш, выступающий за Эстонию, изображает на сцене мафиози.

В Codacons подчеркнули, что уважают «свободу самовыражения артистов», однако «не могут не выразить сомнения в связи с включением песни, которая оскорбляет множество людей».

Уточняется, что в тексте песни итальянцы ассоциируются с «привычными клише» о кофе и спагетти. Кроме того, возникает сходство «мафией и показной роскошью <…> и организованной преступностью», отметила она.

Ранее сообщалось, что армянская и российская певица Флора Бичахчян, которая живет в Екатеринбурге, рассказала, что не смогла преодолеть отбор национального этапа конкурса «Евровидение» от Армении из-за больного горла.