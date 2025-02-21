В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Трампа

Песков: По месту встречи Путина и Трампа Россия и США пока не продвинулись

По вопросу места встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа Москва и Вашингтон пока не продвинулись. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не продвинулись», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом Песков подчеркнул, что промежуточные контакты глав двух государств до полноценного саммита не планируются. На этот вопрос он сказал, что подобного «нельзя» ожидать.

Ранее Песков заявил, что между США и Россией есть понимание необходимости проведения встречи Путина и Трампа, однако дальнейшей конкретики по гипотетическому саммиту пока нет. В частности, он указал, что у обоих лидеров есть желание встретиться и обсудить актуальные политические проблемы. Однако такое событие должно быть тщательно подготовлено, чтобы оно было максимально результативным.