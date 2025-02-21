В Крыму на ходу загорелся школьный автобус с детьми

В Крыму из-за замыкания проводки на ходу загорелся автобус со школьниками

В Белогорском районе Крыма автобус со школьниками загорелся прямо во время движения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.

«Сегодня в селе Русаковка произошло чрезвычайное происшествие — во время движения школьного автобуса произошло замыкание проводки, что повлекло за собой возгорание под приборной панелью», — сообщили в администрации.

Там добавили, что водитель и сопровождающая школьников женщина смогли быстро всех вывести из загоревшегося транспортного средства. Никто, предварительно, не пострадал. Загоревшийся автобус уже потушили.

Ранее в Екатеринбурге 30 человек эвакуировались из трамвая, который загорелся во время следования по маршруту. Пострадал один человек.