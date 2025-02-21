Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:47, 21 февраля 2025Силовые структуры

В России осудят трех расправившихся над валютным трейдером из-за денег мужчин

В Крыму осудят трех мужчин, расстрелявших валютного трейдера в 2019 из-за денег
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Мелитополя, обвиняемых в расправе над валютным трейдером из Севастополя в 2019 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, с 2018 года один из фигурантов регулярно перевозил российские рубли между РФ и Украиной для обмена на другую валюту. В марте 2019 года он захотел похитить подлежащие обмену деньги у 34-летнего неофициального трейдера, для чего привлек своего брата и еще одного знакомого.

Встретившись с потерпевшим, злоумышленники не менее шести раз выстрелили в него, похитили 160 тысяч долларов США и сбежали. Мужчину без признаков жизни нашли в автомобиле у дороги в районе села Низинное, а подозреваемых смогли задержать только пять лет спустя.

Сейчас им предъявлено обвинение в незаконной перевозке оружия, разбое и расправе из корыстных побуждений. Дело уже поступило в суд.

Ранее в Петербурге криминальному авторитету из 1990-х годов и бывшему главе региональной Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в организации расправы в 1995 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может уступить часть из замороженных на Западе 300 миллиардов долларов. Их предлагают потратить на восстановление Украины

      Песков прокомментировал переговоры России и США

      Переспавшая с 1000 мужчинами порномодель опровергла слухи о своей беременности

      Россиянин Рублев вышел в финал турнира ATP в Дохе

      Названы опасные последствия употребления сладких напитков

      «Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

      Третья жена бывшего мужа Бородиной похвасталась новым домом

      В Киеве назвали нереалистичной идею отправки европейских войск на Украину

      Стало известно о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

      Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше