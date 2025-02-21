В России осудят трех расправившихся над валютным трейдером из-за денег мужчин

В Крыму осудят трех мужчин, расстрелявших валютного трейдера в 2019 из-за денег

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Мелитополя, обвиняемых в расправе над валютным трейдером из Севастополя в 2019 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, с 2018 года один из фигурантов регулярно перевозил российские рубли между РФ и Украиной для обмена на другую валюту. В марте 2019 года он захотел похитить подлежащие обмену деньги у 34-летнего неофициального трейдера, для чего привлек своего брата и еще одного знакомого.

Встретившись с потерпевшим, злоумышленники не менее шести раз выстрелили в него, похитили 160 тысяч долларов США и сбежали. Мужчину без признаков жизни нашли в автомобиле у дороги в районе села Низинное, а подозреваемых смогли задержать только пять лет спустя.

Сейчас им предъявлено обвинение в незаконной перевозке оружия, разбое и расправе из корыстных побуждений. Дело уже поступило в суд.

Ранее в Петербурге криминальному авторитету из 1990-х годов и бывшему главе региональной Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе предъявили обвинение в организации расправы в 1995 году.

