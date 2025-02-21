В российском регионе к тушению пожаров начали привлекать монахов

В Свердловской области к тушению пожаров начали привлекать монахов

В Свердловской области к тушению пожаров начали привлекать монахов. Это произошло из-за дефицита сотрудников авиалесоохраны, передает Telegram-канал «Время госзакупок».

По данным российского издания, первый такой отряд в регионе получил название БОБР (братский отряд быстрого реагирования).

Его участники служат при монастыре, основанном на месте захоронения останков семьи царя Николая II.

До этого сообщалось, что священники из приграничных регионов России прошли военно-медицинскую подготовку в Белгородской области.

Тогда их научили пользоваться радиосвязью, маскироваться, оказывать медицинскую помощь и ориентироваться на местности. Также до российских священнослужителей довели правила поведения на заминированных территориях. Инструктировали представителей РПЦ опытные военнослужащие.