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11:15, 21 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе выявили использовавшего подложные номера замначальника ГИБДД

В Калуге замначальника ГИБДД пять лет ездил с подложными номерами
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Калуге замначальника ГИБДД по региону пять лет ездил с подложными номерами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, чиновник в течение пяти лет передвигался на служебной машине с подложными номерами, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Он менял номер М001АА40 на служебном автомобиле на Н001АА40, когда ездил по личным делам. По словам самого инспектора, эти номера он нашел случайно. Несколько лет назад был пойман другой замначальника ГИБДД, который также передвигался с подложными номерными знаками.

Сотрудник полиции уволен из внутренних органов.

Ранее сообщалось, что москвич и крымчанин перевезли на авто с подложными номерами боеприпасы.

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