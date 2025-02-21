В США раскрыли мнение Трампа о России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Трамп понимает победу России в СВО

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что президент США Дональд Трамп думает о России и ситуации на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор раскрыл мнение Трампа о России и подчеркнул, что американский лидер понимает, что Москва уже одержала победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Военный также назвал главу государства реалистом.

«Я думаю, Трамп понимает, что русские победили, их дело с самого начала было справедливым, и они заслуживают уверенности в своей будущей безопасности», — отметил он.

По мнению Макгрегора, мир нуждается в нейтральной Украине. Однако с действующим лидером страны Владимиром Зеленским этого добиться невозможно, заключил экс-советник Пентагона.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Трамп изменил свою позицию по планам закончить конфликт на Украине за сутки. Путин объяснил, что глава США начал получать больше информации по этому вопросу.

