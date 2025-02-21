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12:15, 21 февраля 2025Экономика

В Стамбуле отменили занятия в школах из-за снега

Власти Стамбула отменили занятия в школах из-за снегопада
Мария Черкасова

Фото: Khalil Hamra / AP

В Стамбуле из-за снегопада отменили занятия в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти города также запретили курьерам выезжать на дороги на мотоциклах. Множество авиарейсов было отменено.

Закрыты также детские сады, а вузы будут принимать решения об отмене занятий в индивидуальном порядке. Известно, что от работы освобождены сотрудники госучреждений, беременные женщины, а также матери детей младше восьми лет, инвалиды и ветераны.

По данным синоптиков, в ряде районов города уже сформировался устойчивый снежный покров, в других выпавший снег уже растаял. Ожидается, что в пятницу, 21 февраля, осадки вновь накроют весь город.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что в Москве и некоторых других регионах погода в конце февраля и начале марта окажется теплее климатической нормы. Юг европейской части России, наоборот, ждет нетипичное похолодание. В период 23-25 февраля на северо-западе страны будет теплее, чем в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, уточнил Вильфанд.

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