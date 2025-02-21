Володин анонсировал рассмотрение вопроса об онлайн-обучении медиков в России

Володин: Госдума рассмотрит вопрос целесообразности онлайн-обучения для медиков

В Госдуме на следующей неделе рассмотрят вопрос целесообразности применения онлайн-образования для фармацевтов и медиков. Соответствующее обсуждение анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По информации парламентария, каждый год около миллиона медицинских работников проходит курсы повышения квалификации, до 90 тысяч специалистов учатся на программах переподготовки. Часто такие услуги предоставляют частные фирмы, многие из которых предлагают обучение дистанционно.

В интернете размещено большое число объявлений, согласно которым среднему медперсоналу можно получить сертификат об обучении, не вставая с дивана — документ привезут на дом. Иногда, по словам Володина, достаточно заплатить 20 тысяч рублей фирме, чтобы переквалифицироваться в стоматолога или гинеколога.

«Безусловно, от такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане. Снижается качество оказания медицинской помощи», — констатировал парламентарий.

В связи с этим парламентарии обсудят повышение качества образования и медицинских работников, а также изменение подходов к составлению для них учебных программ. Врач не может получать квалификацию или специализацию онлайн, уверен Володин. Он подчеркнул, что важны практические занятия в университетских центрах, колледжах или научных учреждениях с клинической базой.

Ранее Володин заявлял, что в России необходимо разработать комплекс мер, который позволил бы сформировать сбалансированную учебную и воспитательную нагрузку на детей в образовательных учреждениях. Госдума, как он отмечал, подготовила для правительства ряд предложений по Стратегии развития образования в России.