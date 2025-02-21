Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 21 февраля 2025Россия

Володин анонсировал рассмотрение вопроса об онлайн-обучении медиков в России

Володин: Госдума рассмотрит вопрос целесообразности онлайн-обучения для медиков
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме на следующей неделе рассмотрят вопрос целесообразности применения онлайн-образования для фармацевтов и медиков. Соответствующее обсуждение анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По информации парламентария, каждый год около миллиона медицинских работников проходит курсы повышения квалификации, до 90 тысяч специалистов учатся на программах переподготовки. Часто такие услуги предоставляют частные фирмы, многие из которых предлагают обучение дистанционно.

В интернете размещено большое число объявлений, согласно которым среднему медперсоналу можно получить сертификат об обучении, не вставая с дивана — документ привезут на дом. Иногда, по словам Володина, достаточно заплатить 20 тысяч рублей фирме, чтобы переквалифицироваться в стоматолога или гинеколога.

«Безусловно, от такого обучения работников здравоохранения страдают в первую очередь граждане. Снижается качество оказания медицинской помощи», — констатировал парламентарий.

В связи с этим парламентарии обсудят повышение качества образования и медицинских работников, а также изменение подходов к составлению для них учебных программ. Врач не может получать квалификацию или специализацию онлайн, уверен Володин. Он подчеркнул, что важны практические занятия в университетских центрах, колледжах или научных учреждениях с клинической базой.

Ранее Володин заявлял, что в России необходимо разработать комплекс мер, который позволил бы сформировать сбалансированную учебную и воспитательную нагрузку на детей в образовательных учреждениях. Госдума, как он отмечал, подготовила для правительства ряд предложений по Стратегии развития образования в России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госсекретарь США уличил Зеленского во лжи

      Продажи одного вида легковушек резко выросли

      Страдающей от зашкаливающего либидо после развода женщине дали совет

      Трамп ошеломил Европу решением по Украине

      В российском регионе к тушению пожаров начали привлекать монахов

      Восемь россиян осудили за подготовку терактов в местах дислокации российских военных

      Военкор описал обстановку в Курской области после данных о подготовке прорыва ВСУ

      Российские военные начали бои за Мирное в ДНР

      США требовали от Зеленского подписать сделку вслепую

      ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации российских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше