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08:15, 18 февраля 2025Россия

Володин заявил о необходимости сбалансированной нагрузки на учеников в России

Володин: Нужно разработать меры по сбалансированной учебной нагрузке в школах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

В России необходимо разработать комплекс мер, который позволил бы сформировать сбалансированную учебную и воспитательную нагрузку на детей в образовательных учреждениях. С таким мнением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, им он поделился в Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что Госдума приготовила для правительства ряд предложений по Стратегии развития образования в России. Помимо изменения нагрузки, депутаты предложили закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе и определить онлайн-форматы обучения в качестве вспомогательных.

«Создать благоприятные условия для работы педагога, в том числе за счет соразмерной документационной и учебной нагрузки. Повысить престиж профессии учителя», — перечислил еще одно предложение Володин.

Также предлагается разработать механизмы защиты учителей от физического и психологического насилия и создать новую систему подготовки кадров, которая исходит из реальных запросов рынка. Кроме того, депутаты хотят расширить возможности для практического обучения и сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям.

Депутаты Госдумы, помимо прочего, предлагают обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной им профессии и проводить переквалификацию образовательных работников только в государственных и муниципальных организациях.

Ранее Володин заявлял, что дефицит преподавателей в России ежегодно растет на протяжении последних восьми лет. По его словам, нехватка учителей математики составляет 33,2 процента, физики — 24,1 процента. Кроме того, количество молодых педагогов составляет всего около 10 процента от общего числа преподавателей, в то время как доля учителей старше 65 лет еще выше, отметил председатель нижней палаты парламента.

ЖЗЛ
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