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10:30, 21 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач перечислила противопоказания к ношению контактных линз

Офтальмолог Чурганова: Контактные линзы нельзя носить при воспалениях глаз
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Контактные линзы нельзя носить при воспалениях и повреждениях поверхности глаз или век, предупредила офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова. Эти и другие противопоказания она перечислила «Ленте.ру».

Врач предупредила, что использование контактных линз стоит немедленно прекратить, если при их ношении появляются такие симптомы, как светобоязнь, жжение, зуд, ощущение инородного тела или слезотечение. В этом случае, по ее словам, надо как можно скорее обратиться к офтальмологу, чтобы провести диагностику и назначить соответствующее лечение. «Без своевременной терапии такие симптомы могут привести к различным осложнениям, например, к кератиту — острому воспалению роговицы, что чревато выраженным снижением зрения и в некоторых случаях даже слепотой», — объяснила офтальмолог.

Также, по ее словам, необходимо отказаться от линз и посетить врача, если возникают зрительный дискомфорт, перепады остроты зрения или избыточное появление кровеносных сосудов на поверхности глаза.

Линзы противопоказано использовать при воспалениях, повреждениях поверхности глаз или век, при проявлениях аллергических реакций на глазах, а также при различных образованиях на поверхности глаз

Мария Чургановаофтальмолог

Кроме того, как отметила врач, не рекомендуется использовать линзы во время простуды и беременности, при психических расстройствах и системных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит.

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