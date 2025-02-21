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17:42, 21 февраля 2025Мир

Захарова пошутила о перевернутом изображении Украины в видео Макрона

Захарова: Видео Макрона говорит о реализации плана поражения РФ вверх тормашками
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Видео с выступлением президента Франции Эммануэля Макрона и отзеркаленным изображением карты Украины говорит о реализации западного плана поражения России «вверх тормашками». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова в шутку отметила, что с помощью перевернутого изображения Украины Макрон «хотел пояснить, что их план "нанести России стратегическое поражение" реализован вверх тормашками, и все перевернуто с ног на голову».

«Не было бы счастья, да Эммануэль помог», — подытожила дипломат.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием слова французского лидера, не исключившего отправку войск на Украину.

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