Женщин предупредили о последствиях слишком частого умывания

Косметолог Егорова: Слишком частое умывание сделает кожу гиперчувствительной

Утверждение, будто кожу, особенно жирную или проблемную, нужно очищать как можно чаще и тщательнее, в корне неверно, предупредила врач-косметолог, ведущий тренер-методист компании Geltek Ирина Егорова. О последствиях подобной ошибки она предупредила женщин в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что слишком частое умывание (несколько раз в день) не поможет сделать из жирной кожи нормальную или предотвратить возникновение комедонов и воспалений. Напротив, это приведет к тому, что сальные железы начнут работать активнее, чтобы компенсировать недостаток себума, который помогает коже удерживать влагу и выполняет защитную функцию.

Также, по словам Егоровой, если лицо очищать слишком часто и агрессивно, нарушается гидролипидный барьер, что сделает кожу гиперчувствительной. Кроме того, на коже начнет преобладать условно-патогенная микрофлора, вызывающая воспаления.

Важно не очищать кожу слишком часто без особых на то причин, разве что вы упали в грязь лицом не фигурально, а по-настоящему. У кожи есть собственный защитный барьер, и, если постоянно его нарушать, каждое следующее обезжиривание будет ослаблять барьерную функцию, и при продолжении контакта с загрязнителем кожа будет хуже защищена. Тогда раздражение и воспаление обеспечено Ирина Егорова врач-косметолог

Чтобы поры не закупоривались, косметолог посоветовала выбирать для повседневного ухода средства с легкой текстурой и регулярно проводить глубокое очищение с помощью масок с энзимами, легких кислотных пилингов и использовать на регулярной основе сыворотки и тоники. В вечернее очищение можно добавить гидрофильное масло или бальзам. «Двухэтапное умывание будет предотвращать закупоривание пор избытком себума. Пот же в течение дня лучше смывать без очищающих средств — тоником, кипяченой водой, салфеткой с лосьоном без поверхностно-активных веществ», — заключила врач.

Ранее дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. По ее словам, длительное нервное перенапряжение на работе и дома заставляет организм активировать защитные механизмы, включая выработку гормонов адреналина и кортизола, которые, в свою очередь, сказываются на состоянии кожи.

