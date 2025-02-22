22 февраля мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений. В Англии празднуют День ничегонеделания, а в Египте — День единства, или Фестиваль Солнца. Какие еще праздники выпадают на 22 февраля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
День поддержки жертв преступлений
Праздник призывает не забывать о проблемах людей, которые стали жертвами различных криминальных действий. Этот день выбрали неслучайно: именно 22 февраля 1990 года в Великобритании обнародовали «Хартию жертв преступлений», которая поднимает вопрос о дополнительных правах и особом отношении к пострадавшим.
День поддержки жертв преступлений отмечают в разных странах, в том числе в России. При этом в нашей стране правовой статус потерпевшего регулируют основополагающие положения Конституции РФ.
Всемирный день борьбы с энцефалитом
По инициативе Всемирного общества энцефалита с 2013 года этот день отмечают в разных странах, в том числе в России. Этот день напоминает людям, насколько опасно заболевание и как важно предотвращать новые случаи заражения.
Энцефалит — это воспаление тканей головного мозга. Причины могут быть разные: например, укус энцефалитного клеща или такие вирусы, как герпес, сифилис и сыпной тиф.
Праздники в отдельных странах
Национальный День ничегонеделания в Великобритании
Организаторы Дня ничегонеделания объясняют, что смысл жизни состоит не только в карьере и рабочее место не стоит делать центром Вселенной. Этот день они предлагают провести в кровати, почитать, посмотреть любимые фильмы, полностью отключиться от рабочих дел.
Фестиваль Солнца в Египте
Ежегодно в честь одного из самых знаменитых правителей Древнего Египта — фараона Рамзеса II — проводится Фестиваль Солнца. У торжества есть и другое название — День единства.
После победы над хеттами в VIII веке до нашей эры в скале Абу-Симбеле построены два храма: в честь правителя и его жены Нефертари. Храмы построены так, что большую часть года в них царит полная темнота. И лишь два раза за 365 дней, 22 февраля и 22 октября, солнечные лучи преодолевают 22-метровый коридор и попадают в храм, освещая статуи богов.
Историки считают, что 22 октября Рамзес родился, а 22 февраля стал правителем Древнего Египта
В дни фестиваля перед храмом устанавливаются большие экраны, на которых видно, что происходит внутри.
Какие еще праздники отмечают в мире 22 февраля:
- День коктейля «Маргарита» в США;
- День основания государства в Саудовской Аравии;
- День кошки в Японии;
- День работников землеустройства, геодезии и картографии в Киргизии.
Какой церковный праздник сегодня
День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России
Святитель Тихон родился в 1865 году в Псковской губернии в семье священника. Отец всегда брал мальчика с собой на службу, и любовь к вере стала неотъемлемой частью его жизни с самого детства.
В 1989 году святителя Тихона причислили к лику святых. Он почитается и как исповедник, то есть принявший за веру скорби и унижения. 22 февраля 1992 года в Малом соборе Донского монастыря произошло обретение его мощей: сегодня они находятся в Большом соборе Донского монастыря.
День Панкратия
22 февраля православные верующие чтут память преподобных Никифора Важеозерского и Панкратия Печерского. В народе у праздника есть сразу несколько названий: Лаптев день, Панкратий-лапотник, День Никифора и Панкратия.
Именно в этот день на Руси проверяли, в порядке ли хозяйство, начинали плести лапти. Говорили: «Если у Панкратия дело в руках — у хозяина хлеб в устах».
Какие еще церковные праздники отмечают 22 февраля:
- День памяти мученика Никифора Антиохийского;
- Обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского.
Приметы и традиции на 22 февраля
- Птицы беспокойно себя ведут — весна наступит рано.
- На улице мороз — холод не отступит еще долго.
- Сегодня — отличный день, чтобы начать лечение и в кратчайшие сроки избавиться от недугов.
- Починка домашней утвари в этот день привлечет в дом благосостояние.
Кто родился 22 февраля
Джордж Вашингтон (1732 — 1799)
Один из основателей и первый президент Соединенных Штатов родился в 1732 году.
Этот день стал национальным праздником еще в XVIII веке: первые торжественные военные парады в честь отца-основателя США провели в штате Вирджиния еще в 1789 году. С тех пор торжество отмечают каждый год.
Артур Шопенгауэр (1788 — 1860)
Артур Шопенгауэр — один из самых известных философов-иррационалистов XIX века. Его мысли и наблюдения во многом стали отправной точкой для новых концепций в науке.
Кто еще родился 22 февраля:
- Акира Такасаки (64 года) — японский рок-гитарист, композитор, основатель хеви-метал группы Loudness;
- Эдуард Лимонов (1943 — 2020) — русский писатель, поэт, политический активист;
- Генрих Герц (1857 — 1894) — немецкий физик, один из основоположников электродинамики;
- Лев Боровиковский (1806 — 1889) — украинский поэт, баснописец и переводчик, реформатор системы стихосложения.