Британия пообещала Зеленскому обсудить с Трампом суверенитет Украины

Премьер Британии Стармер пообещал Зеленскому обсудить с США суверенитет Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал Владимиру Зеленскому обсудить суверенитет Украины с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Британский политик подчеркнул, что Украина должна быть центром любых переговоров об окончании боевых действий. Он также отметил, что сохранение суверенитета страны в текущей ситуации жизненно важно.

Стармер пообещал, что будет продвигать эту позицию на встрече с Трампом в Вашингтоне.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. По информации американских чиновников, такое положение будет направлено на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников, которые опасаются повторения конфликта.