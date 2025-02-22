Британия пообещала Зеленскому обсудить с Трампом суверенитет Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал Владимиру Зеленскому обсудить суверенитет Украины с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.
Британский политик подчеркнул, что Украина должна быть центром любых переговоров об окончании боевых действий. Он также отметил, что сохранение суверенитета страны в текущей ситуации жизненно важно.
Стармер пообещал, что будет продвигать эту позицию на встрече с Трампом в Вашингтоне.
Ранее американский телеканал NBC сообщил, что США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. По информации американских чиновников, такое положение будет направлено на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников, которые опасаются повторения конфликта.