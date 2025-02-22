Из-за уходящего под землю бразильского города объявили режим ЧС

Бразильский город Буритикупу может уйти под землю из-за оползней

В бразильском городе Буритикупу объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за оползней. Об этом сообщает Reuters.

Город Буритикупу расположен на северо-восточной оконечности бразильской Амазонии. Из-за огромных провалов многие городские дома уходят под землю — сейчас потерять свою недвижимость рискуют 1200 человек из 55 000 жителей города. Власти Буритикупу объявили режим ЧС.

«За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам», — отмечается в сообщении властей города. Провалы в грунте связывают с оползнями. Буритикупу расположен в дождливом регионе, случаи размывания почвы жители наблюдают последние 30 лет. По словам специалистов, проблема усугубляется из-за вырубки лесов и плохо организованной городской застройки.

О том, что проблема усугубляется в периоды сильных дождей, рассказал Reuters географ Марселино Фариас. «Эта опасность прямо перед нами, и никто не знает, где под ней образовалась эта дыра», — рассказала журналистам местная жительница Антония дос Аньос.

20 февраля на территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям региона соблюдать меры безопасности.