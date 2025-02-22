Экс-военный ВСУ: в лагере НАТО в Британии не учили пользоваться западным оружием

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий рассказал об обучении в лагере НАТО под Манчестером в Великобритании для мобилизованных украинцев, откуда он сбежал. Его слова приводит РИА Новости.

Солдат рассказал, что военным давали общую базу, «типа на стрелков». Они стреляли только из Калашникова, изучали предметы по оказанию первой помощи и навыки первичного саперного дела. Однако западным оружием украинских бойцов пользоваться не учили.

«Конкретного направления не было. Только общеобразовательное. Калашников молдавского производства. Там написано был Made in Moldova», — отметил он.