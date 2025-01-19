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23:17, 19 января 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ пешком дошел до Британии из лагеря НАТО для побега в Россию

Солдат ВСУ пешком дошел до британского Манчестера из лагеря НАТО для побега в РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сумел сбежать из лагеря обучения в Великобритании и вернуться на подконтрольную РФ часть Херсонской области. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Валерия Федоровича С., ему пришлось пройти пешком около 70 километров для того, чтобы попасть в Лондон для дальнейшего транзита на территорию России. Учебный лагерь НАТО, где проходил подготовку сбежавший украинский военный, находился в нескольких десятках километров от ближайшего крупного города — Манчестера и был обнесен колючей проволокой.

Когда Валерий направлялся в Манчестер, инструкторы лагеря начали присылать ему СМС о начале поисков. По его рассказам, ему приходилось прятаться в кустах у дороги, когда мимо проезжала военная техника. В конце концов он доехал до Лондона на электричке.

Ранее украинский пленный Руслан Задорожный рассказал о случаях дезертирства из ВСУ за границу за деньги. По словам бойца, его знакомый сбежал из страны за 3000 долларов.

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