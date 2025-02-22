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18:23, 22 февраля 2025Мир

Французы потребовали вывести страну из Евросоюза и НАТО

В Париже прошла манифестация за выход Франции из ЕС и НАТО
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В субботу, 22 февраля, в Париже прошла манифестация за выход Франции из Европейского союза (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

В акции приняли участие несколько сотен человек. Инициаторами шествия стали представители партии «Патриоты» во главе с Флорианом Филиппо. Сам политик заявил, что выход Парижа из Евросоюза даст стране возможность отстоять национальные интересы.

Участники акции прошли по центру французской столицы с криками «Макрон в отставку», «Frexit», «Макрон, воюй в своей войне сам». Надписи на плакатах гласили: «Хватит с нас Европы», «Стоп НАТО», «За мир» и так далее. Кроме того, в ходе шествия Филиппо демонстративно разорвал флаг ЕС.

Ранее Флориан Филиппо осудил слова французского главы Эммануэля Макрона об отправке военного контингента на Украину. Он назвал словам президента «безумием».

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