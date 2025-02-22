Губернатор Калифорнии запросил миллиарды долларов на восстановление штата

WP: Губернатор Калифорнии Ньюсом оценил восстановление штата в $40 млрд

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил у властей США выделить 40 миллиардов долларов на восстановление штата после пожаров. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщила газета The Washington Post (WP).

Соответствующую просьбу Ньюсом изложил в письме к конгрессу. По его словам, такая сумма позволит жителям штата ликвидировать последствия пожаров и заново отстроить районы, пострадавшие из-за лесных пожаров в январе.

В соцсети X (ранее известной как Twitter) Ньюсом также опубликовал сообщение, в котором указал, что на оценку всего ущерба, понесенного Калифорнией из-за пожаров, уйдут годы.

Возгорание стало распространяться в агломерации Лос-Анджелеса и прилегающих районах 7 января 2025 года, усложняясь продолжительной засухой и низкой влажностью. В инвестбанке Keefe Bruyette & Woods (KBW) страховой ущерб от пожаров в январе оценивали в 40 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что масштаб пожаров хуже, чем урон от ядерного удара. «Я никогда не видел ничего подобного», — признался он.

