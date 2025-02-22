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10:36, 22 февраля 2025Экономика

Ивлеева продала подмосковный особняк со скидкой

Shot: Ивлеевой удалось продать дом в подмосковной Истре за 120 миллионов рублей
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: @_agentgirl_

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева нашла покупателя на дом в Подмосковье за 120 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Особняк в подмосковной Истре Ивлеева выставила на продажу осенью прошлого года. Изначально она собиралась реализовать его за 130 миллионов рублей, однако покупатель не находился несколько месяцев.

Объект располагает террасой, большим кинотеатром, сауной, хаммамом и тренажерным залом. На участке в 36 соток есть гостевой дом, где может расположиться персонал.

В декабре прошлого года туда с битой и проволокой в руках проник неизвестный мужчина и разбил окно. Как уточняла в своем Telegram-канале сама Ивлеева, речь шла о 28-летнем Иване У., который страдал неким расстройством на фоне приема наркотиков. Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили его в кладовой.

Этот инцидент, по словам телеведущей, был уже вторым за 2024 год. Первый произошел в августе, когда в доме находилась сама Ивлеева. Мужчина выбил окно в подвале и проник в помещение, после чего направился в сторону комнаты блогерши. Проснувшись от шума, она поднялась на крышу, где пробыла в ожидании приезда охраны.

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