Медведев призвал США осматривать туалеты после приезда Зеленского

Медведев призвал США внимательнее осматривать туалеты после приезда Зеленского

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал США внимательнее осматривать туалеты после приездов Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что для киевского режима является вполне типичным считать весь мир обязанным, но «при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля».

Подобным образом ведут себя как и украинские релоканты в Европе, так и сам Зеленский, считает Медведев.

«И принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», — написал политик.