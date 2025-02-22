Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 22 февраля 2025Россия

Медведев призвал США осматривать туалеты после приезда Зеленского

Медведев призвал США внимательнее осматривать туалеты после приезда Зеленского
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carsten Koall / Getty Images

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал США внимательнее осматривать туалеты после приездов Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что для киевского режима является вполне типичным считать весь мир обязанным, но «при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля».

Подобным образом ведут себя как и украинские релоканты в Европе, так и сам Зеленский, считает Медведев.

«И принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки», — написал политик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Объявлен новый тренер сборной России по художественной гимнастике

      Стало известно об усилении позиций российских войск в Пятихатках

      Медведев призвал США осматривать туалеты после приезда Зеленского

      Стало известно о новой попытке диверсии против фрегата ВМС Германии

      Пожар в российском регионе унес жизни троих детей

      Экс-главред газеты Bild извинился перед бывшим канцлером ФРГ Шредером

      На Украине рассказали об альтернативе Starlink

      Начальник Генштаба Герасимов приехал в зону СВО

      В Германии заявили о возможном «немецком Майдане» после выборов

      Стало известно о смерти игравшего в сериалах «Склифосовский» и «Скорая помощь» актера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше