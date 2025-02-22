Экс-советник Пентагона Макгрегор: Место Зеленского не имеет никакого значения

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор описал место президента Украины Владимира Зеленского на фоне контактов России и США фразой «не имеет значения». Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

В своем сообщении Макгрегор указал на положение лидера страны в налаживании отношений между российской и американской сторонами. «Честно говоря, что бы ни говорил Зеленский, это не имеет никакого значения», — заявил он в публикации.

Ранее Макгрегор назвал мешающие миру на Украине элементы. Тогда военный эксперт заявил, что Вашингтону нужно перестать поддерживать неонацистов, за которыми тянется «длинный шлейф кровавых преступлений».