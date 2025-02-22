В США назвали мешающие миру на Украине элементы

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Миру на Украине мешают неонацистские элементы

Миру на Украине мешают неонацистские элементы. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор X.

«Неонацистские элементы на Украине должны быть безжалостно уничтожены, если мы хотим, чтобы на Украине воцарился мир. Их существование на Украине представляет угрозу для Европы и России», — говорится в публикации.

Макгрегор заявил, что Вашингтону нужно перестать поддерживать неонацистов, за которыми тянется «длинный шлейф кровавых преступлений».

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что страны Запада не могли или не хотели принять реалии в конфликте на Украине, что привело к началу боевых действий.