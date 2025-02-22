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12:03, 22 февраля 2025Мир

В США обвинили Запад в отсутствии понимания реалий конфликта на Украине

Дэвис: Запад и США не могли или не хотели принять реалии в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Страны Запада не могли или не хотели принять реалии в конфликте на Украине, что привело к началу там боевых действий. Об этом написал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«В этой войне с самого начала невозможно было победить, но так называемая западная элита и администрация США либо не смогли, либо не захотели принять реалии и продолжали настаивать на развязывании войны», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил о причинах начала специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что Москва не проводила бы СВО, если бы Украина выполнила Минские соглашения. По словам министра, договоренности саботировались, а Киев пытался захватить восточную часть Донбасса силой. В это же время российская сторона предлагала проект договора о гарантиях безопасности США и НАТО, однако он был отвергнут.

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