Дэвис: Запад и США не могли или не хотели принять реалии в конфликте на Украине

Страны Запада не могли или не хотели принять реалии в конфликте на Украине, что привело к началу там боевых действий. Об этом написал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«В этой войне с самого начала невозможно было победить, но так называемая западная элита и администрация США либо не смогли, либо не захотели принять реалии и продолжали настаивать на развязывании войны», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил о причинах начала специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что Москва не проводила бы СВО, если бы Украина выполнила Минские соглашения. По словам министра, договоренности саботировались, а Киев пытался захватить восточную часть Донбасса силой. В это же время российская сторона предлагала проект договора о гарантиях безопасности США и НАТО, однако он был отвергнут.