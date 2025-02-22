На Украине захотели поддержать американские компании путем закупки СПГ

Глава ОП Украины Ермак: Киев обсудит долгосрочные закупки СПГ в США

Украина хочет поддержать стремление США к мировому энергетическому господству путем закупки сжиженного природного газа (СПГ) у американских компаний. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого приводит американское издание Houston Chronicle.

Такие закупки являются наиболее эффективным способом взаимной поддержки Украины и США, считает Ермак. Штатам они упростят продвижение их политических интересов, помогут укрепить претензии на мировое господство в энергетике. Для Киева это, в свою очередь, также станет хорошей поддержкой, полагает он.

Украинские власти собираются пригласить американские компании, производящие СПГ, в Киев, чтобы обсудить возможность такой закупки в долгосрочной перспективе, добавил Ермак.

Ранее о планах покупки у США сжиженного природного газа заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, страна может хранить его в своих газохранилищах для нужд стран Европы, в частности Прибалтики. Стратегической целью для Европы спикер назвал отсутствие зависимости от России. Такое заявление он сделал в начале февраля, после отключения Эстонии, Латвии и Литвы от энергетической системы БРЭЛЛ.