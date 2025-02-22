На Западе заявили о давлении администрации Трампа на республиканцев

Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Республиканскую партию для перестройки внешней политики страны. Об этом сообщает газета Politico.
По их данным, вице-президент Джей-Ди Вэнс, а также несколько высокопоставленных чиновников из администрации главы государства, работают над ослаблением позиций сторонников консервативного курса внешней политики.
В частности давление оказывается на конгрессмена Тома Коттона и спецпосланника США на Украине Кита Кеоллога, отмечает издание.
Ранее Дональд Трамп рассказал, какую ошибку допустил предыдущий глава американской администрации Джо Байден. Он подчеркнул, что Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины.