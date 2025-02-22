На Западе заявили о давлении администрации Трампа на республиканцев

Politico: Администрация Трампа усилила давление на Республиканскую партию

Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Республиканскую партию для перестройки внешней политики страны. Об этом сообщает газета Politico.

По их данным, вице-президент Джей-Ди Вэнс, а также несколько высокопоставленных чиновников из администрации главы государства, работают над ослаблением позиций сторонников консервативного курса внешней политики.

В частности давление оказывается на конгрессмена Тома Коттона и спецпосланника США на Украине Кита Кеоллога, отмечает издание.

Ранее Дональд Трамп рассказал, какую ошибку допустил предыдущий глава американской администрации Джо Байден. Он подчеркнул, что Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины.