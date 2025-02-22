Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:52, 22 февраля 2025Мир

На Западе заявили о давлении администрации Трампа на республиканцев

Politico: Администрация Трампа усилила давление на Республиканскую партию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sophie Park / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Республиканскую партию для перестройки внешней политики страны. Об этом сообщает газета Politico.

По их данным, вице-президент Джей-Ди Вэнс, а также несколько высокопоставленных чиновников из администрации главы государства, работают над ослаблением позиций сторонников консервативного курса внешней политики.

В частности давление оказывается на конгрессмена Тома Коттона и спецпосланника США на Украине Кита Кеоллога, отмечает издание.

Ранее Дональд Трамп рассказал, какую ошибку допустил предыдущий глава американской администрации Джо Байден. Он подчеркнул, что Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не в том положении, чтобы ссориться с Трампом». Зеленскому назвали способ реабилитироваться перед главой Белого дома

      В банке Киева отказалась обслуживать клиента из-за русского языка

      На Западе заявили о давлении администрации Трампа на республиканцев

      ВСУ предсказали проблемы на фронте из-за отключения Starlink

      Российский фигурист высказался о результатах командного турнира Олимпиады-2022

      Стало известно об активности истребителей F-16 около Курской области

      В Славянске взорвали тайный бункер с командирами ВСУ

      В России ответили на планы НАТО построить трубопроводы на случай конфликта с Москвой

      ХАМАС завершило первый этап сделки по освобождению заложников

      Польша оплатила Starlink для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше