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14:57, 22 февраля 2025Мир

Названа предпочтительная страна для переезда несогласных с политикой Трампа американцев

FT: Несогласные с политикой Трампа американцы переезжают в столицу Испании
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Многие американцы, несогласные с политикой президента США Дональда Трампа, переезжают в столицу Испании. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Американские граждане спешат обосноваться в Мадриде, поскольку самая модная столица Европы становится убежищем для "беженцев от режима Трампа", стремящихся сбежать от президента США», — говорится в материале.

Отмечается, что приток американцев в Испанию был зафиксирован сразу после вспышки COVID-19 из-за более низкой стоимости жизни в европейской стране и возможности работать удаленно.

Стоимость жизни в столице Испании ниже, чем в других европейских столицах, например, в Лондоне или Париже. «Американцы с зарплатами или сбережениями в США с нетерпением ждут возможности найти круассаны по 55 центов в супермаркете Mercadona и бокалы хорошего вина всего за три евро», — отмечает автор статьи.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приедет на Украину в понедельник, 24 февраля, чтобы поддержать президента страны Владимира Зеленского.

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