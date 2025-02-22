The Verge: Созданная Маском нейросеть предложила казнить Трампа

Компания xAI Илона Маска проведет расследование после ответа фирменного ИИ Grok, назвавшего президента США Дональда Трампа «заслуживающим казни». Его персону ИИ предложил в ответ на вопрос пользователей о том, кого из ныне проживающих в Штатах следовало бы казнить за совершенные поступки, сообщает The Verge.

Такого ответа пользователи смогли добиться, поставив перед ИИ ряд ограничивающих условий. В ответе важно не опираться на ожидания пользователей и не искать ответ специально, просили они. Изначально Grok предлагала в ответ кандидатуру Джеффри Эпштейна — финансиста, осужденного за сексуальные преступления, но услышав, что важно ограничиться только ныне живущими деятелями, назвала имя Трампа.

После того как данные об ответе распространились в сети, в xAI пообещали исправить ошибку и заняться поиском причин ее появления. В новых ответах искусственного интеллекта конкретика отсутствует: пользователям, предлагающим нейросети озвучить свою оценку, она отвечает, что принимать такие решения не имеет права.

Большая языковая модель искусственного интеллекта (ИИ) Grok-1, на основе которой работает чат-бот Grok, была создана компанией xAI в октябре 2023 года. Уточнялось, что она основывается на большом объеме текстовых данных и не настроена под какие-то конкретные задачи. В феврале 2025 года предприниматель анонсировал запуск нового чат-бота Grok 3, способного к анализу и рассуждениям. Маск отмечал, что речь идет о мощнейшем и «самом умном» ИИ на рынке.

