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19:58, 22 февраля 2025Бывший СССР

Отключение Starlink на Украине связали с порно

Mash: Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия солдат к порно
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Терминалы Starlink начали отключать на Украине из-за пристрастия солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к порно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что российские военнослужащие, взявшие штурмом опорный пункт ВСУ, нашли заблокированные терминалы, на которых обнаружилось множество видео порнографического содержания.

По данным Telegram-канала, украинские военнослужащие обходили защиту устройств через VPN и просматривали ролики до тех пор, пока их не блокировали.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал отключение систем спутникового интернета Starlink черной меткой Владимиру Зеленскому. Он сравнил спутниковую связь с оазисом в пустыне и заметил, что если оазис исчезнет, то караван не выживет.

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