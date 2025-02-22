РИА Новости: СБУ и ГУР контролируют подбор эскортниц для наемников в ВСУ

Подполье обвинило украинские спецслужбы в подборе эскортниц для иностранных наемников. Как заявил источник РИА Новости, Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) контролируют этот процесс в Николаеве, чтобы «организовать отдых для своих иностранных кураторов или высококлассных исполнителей».

По словам собеседника агентства, гражданские лица под прикрытием ведомств ищут в городе девушек с низкой социальной ответственностью, не старше 25 лет, с хорошими внешними данными.

«После получения справок у венеролога везут в Одессу для организации отдыха очень уважаемых иностранцев. Знание английского или французского приветствуется», — заявил источник, уточнив, что в течение недели было подобрано около 15 эскортниц.

Ранее в Подмосковье суд заключил под стражу 56-летнюю иностранку, ее сына и невестку за организацию интимного бизнеса с участием соотечественниц.

