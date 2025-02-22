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01:17, 22 февраля 2025Россия

Пушков оценил желание Европы переубедить Трампа

Сенатор Пушков заявил, что Европе не удастся переубедить Трампа по Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Европа не сможет переубедить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в его взглядах на Украину, считает сенатор Алексей Пушков. Он указал на бессмысленность попыток европейских политиков переубедить главу США в своем Telegram-канале.

Пушков прокомментировал слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Ростишевского, который выразил надежду на то, что у европейцев получится «убедить президента Трампа в возможной предвзятости его взглядов на Украину».

«Во-первых, какая "предвзятость", если Трамп знает Зеленского как облупленного и вполне сформировал мнение о нем, а потому все время говорит о неоходимости выборов на Украине. Во-вторых, почему Трамп должен верить своим европейским идейным и политическим противникам, которые не хотели его прихода к власти?», — написал российский сенатор.

Он добавил, что как только будет доказано, что помощь Вашингтона Киеву была частично разворована, Европе «вообще будет нечего сказать».

Ранее Дональд Трамп пригрозил Украине в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Он заявил журналистам, что Киев либо подпишет соглашение о минералах, либо у него будут проблемы.

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