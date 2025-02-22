Путину впервые показали наконечник ракеты «Орешник»

Глава «Росатома» Лихачев показал Путину наконечник ракеты «Орешник»

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в рамках Форума будущих технологий впервые показал президенту России Владимиру Путину наконечник российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы "Орешник" упоминали. Вот его наконечник», — сказал Лихачев, демонстрируя президенту разработки. Он уточнил, что детали ракеты выдерживают температуры около четырех тысяч градусов, ближе к солнечным.

Ранее Путин рассказал, что боеголовки «Орешника» способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца. Политик напомнил, что в конце 80-х годов российские ученые уже предпринимали попытки по созданию подобных систем, однако в те годы у них не было необходимых материалов.

