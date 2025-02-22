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13:45, 22 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по крупному логистическому центру ВСУ

Рогов заявил об уничтожении логистического центра ВСУ в Днепропетровской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Крупный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«В городе Верхнеднепровск в Днепропетровской области в результате как минимум двух ударов беспилотниками "Герань" уничтожен крупный логистический центр ВСУ, в котором находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику», — пояснил он.

Рогов также отметил, что в той же локации был уничтожен склад, на котором находили горюче-смазочные материалы. По его мнению, этот удар российских войск нанес поражение обеспечению украинских войск на херсонском и запорожском фронтах.

Ранее Рогов заявил, что российские войска вошли в село Пятихатки Запорожской области, занятое в 2023 году в ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, на степногорском направлении произошло смещение линии фронта.

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