ТАСС: Бойцам РФ понадобилось полчаса для прорыва линии обороны ВСУ в Новоселке

Российским военнослужащим понадобилось примерно полчаса, чтобы прорвать линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новоселке на юге Донецкой народной республики (ДНР). Подробности освобождения села ТАСС раскрыл оператор-наводчик БМП-57 гвардейской бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Мельник.

«Немного там буквально понадобилось. Все было примерно около получаса. То есть для того, чтобы проломить ключевую оборону противника в этом поселении. С момента как поехали, начали движение, заехали, все произошло очень быстро», — сообщил он.

По словам военного, подразделения противника имели достойные оборонительные сооружения, однако морально были не готовы к активным штурмовым действиям.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль Вооруженных сил РФ села Новоселка. Отмечается, что ВСУ потеряли в этом районе боевых действий более 1100 бойцов, два танка Leopard и три орудия полевой артиллерии, произведенных странами НАТО.