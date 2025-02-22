Шольц выступил с одним призывом по Украине после беседы с Зеленским

Шольц после беседы с Зеленским призвал дать Украине место за столом переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал дать Украине место за столом переговоров. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Украина должна присутствовать за столом переговоров о мире. Вопросы, касающиеся безопасности Европы, должны обсуждаться с европейцами», — говорится в публикации.

Шольц пообещал, что Берлин продолжит поддерживать Киев до тех пор, «пока не будет достигнут справедливый мир».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском пригрозила Вашингтону разрывом связей. Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, никто не имеет права «принимать решения о войне и мире в обход украинцев или нас, европейцев, и это четкая позиция Германии».