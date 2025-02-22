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16:06, 22 февраля 2025Силовые структуры

Советника губернатора Ростовской области арестовали на два месяца

Советника ростовского губернатора Гончарова обвинили в превышении полномочий
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Подозреваемый в превышении должностных полномочий советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров арестован на два месяца. Такое решение в субботу вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону, сообщает РИА Новости.

Гончаров был задержан в пятницу, 21 февраля, против него возбудили дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что задержание связано с делом министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского.

По данным областного УФСБ, Рачаловского подозревают в причастности к незаконному выделению крупной суммы (порядка 155 миллионов рублей) в виде господдержки сельскохозяйственным предприятиям, находящимся в сложном финансовом состоянии. В дальнейшем получателей субсидий объявили банкротами, а средства похитили. По словам неназванного собеседника РИА Новости, распоряжение о выдаче данной суммы сделал именно Гончаров. Последний свою вину не признал.

О том, что в отношении министра продовольствия Ростовской области возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»), стало известно 17 февраля. В доме и на работе у Рачаловского прошли обыски, параллельно осуществлялись обыски у Гончарова.

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