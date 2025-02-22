Стало известно о новой попытке диверсии против фрегата ВМС Германии

В Германии неизвестные наполнили маслом систему питьевого водоснабжения фрегата

В отношении фрегата Военно-морских сил Германии «Гессен», ранее задействованного в миссии ЕС по борьбе с йеменскими хуситами, вероятно, была совершена диверсия. Об этом говорится в совместном расследовании телеканалов WDR, NDR и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В четверг, 20 февраля, неизвестные загрязнили систему питьевого водоснабжения фрегата, наполнив ее 50 литрами отработанного масла, пишет издание. После обнаружения неисправности в промывочной системе ассенизационной машины солдаты обратились в военную и гражданскую полицию. Сейчас судно пришвартовано у пирса для проведения планового обслуживания, начато расследование.

Согласно договору, заполнить резервуары пресной водой должна была неназванная компания из Нижней Саксонии. Ведется проверка относительно того, может ли произошедшее быть результатом случайной ошибки. При этом серьезный ущерб удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению.

Это уже не первый случай предполагаемой диверсии относительно судов. В начале февраля неизвестные засыпали металлическую стружку в двигатели корвета Военно-морских сил (ВМС) ФРГ «Эмден». Ее обнаружили незадолго до выхода на воду из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. В случае более позднего выявления и извлечения стружки существовал риск серьезной поломки.