ВСУ предсказали проблемы на фронте из-за отключения Starlink

Эксперт Меркурис: ВСУ останутся без связи без Starlink из-за РЭБ России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами в обеспечении связи, если США отключит их от спутниковой связи Starlink. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

Ранее источники Reuters рассказали, что США могут отключить Украину от спутниковой связи Starlink, если Киев не подпишет сделку по редкоземельным ресурсам. Меркурис предсказал, что в этом случае украинская армия столкнется с проблемами по координации действий подразделений на фронте.

«Если это действительно произойдет, это будет сокрушительным ударом по украинским военным», — заявил Меркурис. Эксперт заметил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) если не сделали обычную радиосвязь ВСУ невозможной, то очень усложнили ситуацию.

22 февраля депуатат Госдумы Дмитрий Белик назвал отключение систем спутникового интернета Starlink черной меткой президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он сравнил спутниковую связь с оазисом в пустыне и заметил, что если оазис исчезнет, то караван не выживет.