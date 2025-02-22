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17:50, 22 февраля 2025Мир

Трамп похвалил Маска

Президент США Трамп похвалил Маска и призвал его действовать еще энергичнее
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп похвалил миллиардера и департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска и призвал его действовать еще энергичнее. Об этом глава государства заявил в социальной сети Truth Social.

«Илон отлично справляется, но я бы хотел, чтобы он действовал еще энергичнее. Помните, что нам нужно спасти страну, а в конечном счете сделать ее более великой, чем когда-либо», — написал он.

До этого Трамп заявлял, что может вернуть гражданам Америки 20 процентов тех финансов, которые получится сэкономить за счет программ по сокращению государственных расходов, проводимые DOGE, главой которого является Маск.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Илона Маска, заявившего о масштабных хищениях Киевом денег. Отмечается, что Маск репостнул к себе в аккаунт новость от января 2024 года о коррупционном скандале на Украине, в ходе которого чиновников и бизнесменов заподозрили в хищении 40 миллионов долларов.

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