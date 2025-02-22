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15:52, 22 февраля 2025Россия

У москвича конфисковали пуму Геркулеса

Суд конфисковал пуму у жителя Москвы Сергея Татаринцева и оштрафовал его
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Leah Huyghe / Unsplash

Суд в Москве конфисковал у жителя столицы Сергея Татаринцева пуму, которую он содержал в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Татаринцева признали виновным по административной статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных. Помимо конфискации пумы, суд оштрафовал его на три тысячи рублей.

Как ранее сообщал НТВ, Татаринцев приобрел пуму по имени Геркулес еще котенком и содержал ее в однокомнатной квартире. Уточнялось, что россиянин каждый день выгуливал хищника без намордника, что вызывало обеспокоенность у его соседей.

В 2021 году на Татаринцева из-за пумы пожаловалась певица, звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко. Артистка заявила, что обратилась по поводу москвича и его хищника в прокуратуру.

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