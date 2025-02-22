Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 22 февраля 2025Мир

В Австрии заявили о победе России

Полковник ВС Австрии Райснер: США признали военную и политическую мощь России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что отношение США к России претерпело значительное изменение в сторону признания военной силы и больших политических возможностей Москвы. Об этом он заявил в своем докладе на YouTube-канале австрийской армии.

Райснер заявил о победе президента России Владимира Путина и подчеркнул, что сейчас страна может действовать с позиции мира через силу. «Москва вернулась на мировую арену после 2014 года», — отметил он.

Материалы по теме:
Россия и США проводят встречу в Саудовской Аравии. Что они обсуждают и какое место на переговорах отведено Украине и Европе?
Россия и США проводят встречу в Саудовской Аравии.Что они обсуждают и какое место на переговорах отведено Украине и Европе?
18 февраля 2025
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Когда состоится встреча и что президенты будут обсуждать?
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.Когда состоится встреча и что президенты будут обсуждать?
14 февраля 2025
«Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны» Россия и США начали переговоры по Украине. Что происходит на фронте накануне сделки?
«Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны»Россия и США начали переговоры по Украине. Что происходит на фронте накануне сделки?
19 февраля 2025

Военный также изучил актуальную ситуацию на фронте и указал на тактическое превосходство российских войск. По его мнению, усилия Киева сосредоточены на попытке удержать захваченную территорию Курской области, чтобы использовать это в ходе переговорного процесса.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что президент США Дональд Трамп понимает победу России в СВО. «Я думаю, Трамп понимает, что русские победили, их дело с самого начала было справедливым, и они заслуживают уверенности в своей будущей безопасности», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался приезжать на День Победы в Москву. В Кремле подтвердили его решение

      МИД России приветствовал изменение тональности в заявлениях США

      Отказ Путина от звания генерала объяснили

      В ЛНР рассказали о безуспешных контратаках ВСУ в Харьковской области

      Россиянам объяснили разницу в размере мартовской и февральской пенсий

      В Австрии заявили о победе России

      Московский военный хор перепел «Сигма-боя» на армейский лад

      В МВД напомнили о важной отметке в свидетельстве о рождении ребенка

      Уехавший в Европу комик обжаловал отказ снять с него статус иноагента

      На Украине признали сложную ситуацию с газом из-за повреждения производственных мощностей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше