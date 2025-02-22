Полковник ВС Австрии Райснер: США признали военную и политическую мощь России

Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что отношение США к России претерпело значительное изменение в сторону признания военной силы и больших политических возможностей Москвы. Об этом он заявил в своем докладе на YouTube-канале австрийской армии.

Райснер заявил о победе президента России Владимира Путина и подчеркнул, что сейчас страна может действовать с позиции мира через силу. «Москва вернулась на мировую арену после 2014 года», — отметил он.

Военный также изучил актуальную ситуацию на фронте и указал на тактическое превосходство российских войск. По его мнению, усилия Киева сосредоточены на попытке удержать захваченную территорию Курской области, чтобы использовать это в ходе переговорного процесса.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что президент США Дональд Трамп понимает победу России в СВО. «Я думаю, Трамп понимает, что русские победили, их дело с самого начала было справедливым, и они заслуживают уверенности в своей будущей безопасности», — отметил он.